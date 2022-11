México firma tratado antipiratería ACTA que debe ser ratificado por el Senado

El Gobierno mexicano firmó el Acuerdo multilateral Comercial contra la Falsificación (ACTA) para "combatir de manera más eficiente el problema de falsificación y piratería en materia de marcas, invenciones, obras intelectuales y artísticas", informaron hoy fuentes oficiales.









El director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Rodrigo Roque, confirmó la adhesión mexicana al tratado pese a que el Senado del país ya pidió el año pasado no hacerlo.









En declaraciones a la emisora MVS el funcionario a cargo del IMPI, la institución que regula todo lo referente a marcas y patentes en México, cree que su país "necesita mandar este mensaje contundente en contra de este fenómeno" de la piratería y la falsificación, lo que se logra firmando el ACTA.









No obstante, el tratado internacional, suscrito en Tokio por el embajador de México en ese país, Claude Heller, deberá ser aún ratificado por la Cámara Alta del Congreso mexicano.









Roque sostuvo que se debe ahora abrir "un debate (...) amplio, plural y democrático" sobre la idoneidad o no de ACTA, mismo en el que deben estar presentes las opiniones de los tuiteros y demás internautas, entre los más críticos de ACTA en numerosos países.









El tratado pretende luchar contra la piratería en internet y también contra las falsificaciones de productos comerciales de marca y medicamentos ilegales en internet.









Según el responsable del IMPI en México, además de respetar los derechos de los usuarios de internet "necesitamos contar con una legislación que nos permita proteger los derechos que se están violando hoy en día, que afectan al comercio y a los autores mexicanos, y a las empresas dueñas de las marcas".









"No podemos quedarnos solo con el rechazo, solo con la negativa de no contar con un instrumento (...) Si el Senado decide no ratificar ACTA será una decisión del Legislativo (del Senado) y el Ejecutivo será respetuoso".









Tras la firma el diputado Rodrigo Pérez-Alonso, presidente de la Comisión Especial de Acceso Digital de la Cámara de Diputados, rechazó enérgicamente la decisión del Gobierno, que consideró "un abierto desafío del Ejecutivo al Legislativo en una actitud incomprensible".









"Desde que se revelaron los primeros documentos en el año de 2010 la Cámara de Diputados, el Senado así como diversas organizaciones de la Industria de las Tecnologías de la Información y de la sociedad civil, manifestamos nuestro rechazo a un acuerdo comercial que atenta contra las libertades de los usuarios de internet", señaló.









Pérez-Alonso arremetió contra el IMPI alegando que sus argumentos "son engañosos y no reflejan la letra del acuerdo, que entorpece el libre intercambio de información a través de internet" y "oculta que el ACTA propone herramientas coercitivas contra los usuarios" de la Red.









Finalmente, el diputado del Partido Verde Ecologista (PVEM) sostuvo que ACTA "pretende convertir a los proveedores de servicios de internet en un cuerpo policíaco del Estado".









Tras la firma, con la cual México se une a Australia, Canadá, Corea, EE.UU., Japón, Marruecos, Nueva Zelanda y Singapur, en redes sociales el asunto se ha convertido en la primera tendencia fuerte en el país, con los hashtags #ACTA e #IMPI.









En la Unión Europea (UE) un total de 22 de los 27 países comunitarios, entre ellos España, ya ha firmado el texto mientras otros como Alemania o Polonia han solicitado más tiempo para estudiarlo a fondo y aún no han cumplido esa etapa.









El pasado 4 de julio el pleno del Parlamento Europeo rechazó por amplia mayoría el ACTA aduciendo que se entromete en los derechos fundamentales de los internautas.









El movimiento activista internacional Avaaz calificó inmediatamente esa decisión de un "triunfo para la democracia en Europa".