México quiere que Colombia entre al Foro para la Cooperación Económica Asia Pacífico

El presidente mexicano saliente, Felipe Calderón, abogó por la entrada de más países latinoamericanos, como Colombia, Costa Rica o Panamá, al Foro para la Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), que celebra su cumbre en la ciudad rusa del extremo oriente Vladivostok este fin de semana.



"Hago votos por que la moratoria de la APEC a nuevos miembros acabe pronto para favorecer a países como Colombia, Costa Rica, buenos amigos nuestros", dijo Calderón a la AFP en referencia a la decisión que adoptó este foro integrado por 21 naciones de la cuenca del Pacífico en 1998 para no permitir la entrada de más países.



Para el presidente mexicano, que entregará el próximo 1 de diciembre el testigo al vencedor de las pasadas elecciones Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Pacífico es la región del futuro.



"Es absolutamente claro que la región más importante para el crecimiento económico en esta década y quizá la siguiente va a ser el Pacífico y en este sentido hay una impresionante oportunidad para México y otros países del Pacífico latinoamericano", dijo.



Once países, entre ellos Costa Rica, Colombia, Ecuador, Guatemala, Panamá, India o Pakistán esperan integrarse en este foro integrado por 21 naciones, entre ellas las economías más importantes del mundo como Estados Unidos, China o Japón y por parte latinoamericana Chile y Perú además de México.



Mientras tanto, Calderón quiere potenciar otros mecanismos como la Alianza del Pacífico, en la que participan México, Colombia, Perú y Chile, y que es "un paso estratégico para promover el crecimiento económico para los países latinoamericanos que compartimos el Pacífico".



Por eso espera que en "el futuro cercano" participen otros países como Costa Rica o Panamá y otros países centroamericanos.



El presidente dijo en el foro de empresarios que se realiza de manera paralela a la cumbre de presidentes de la APEC, que la Alianza está explorando "no sólo los temas económicos y comerciales, sino también cómo integrar nuestros mercados de Bolsa de Valores entre los cuatro países".



Asimismo, está estableciendo una "plataforma común para las inversiones, el comercio, el crecimiento económico y, por supuesto, al mismo tiempo estamos estableciendo un piso común para las perspectivas políticas".