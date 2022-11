México se prepara a importar 211.000 toneladas de huevo por gripe aviar

El Gobierno mexicano se apresta a importar hasta 211.000 toneladas de huevo para frenar la especulación con los precios tras el brote de gripe aviar en el occidente del país, informó hoy el ministro de Economía, Bruno Ferrari.



Ferrari indicó en una conferencia de prensa que el ministerio a su cargo ya inició las gestiones para aplicar un cupo de importación libre del arancel para países con los que México no tiene tratados de libre comercio, y que ha identificado naciones cuyas exportaciones de huevo se ofertan a precios "muy competitivos".



Añadió que con ese instrumento se podría proceder casi de inmediato a la importación de 211.000 toneladas del producto, "que es el consumo de huevo del país de todo un mes".



"La implementación de un cupo, si es necesario, hasta por 211.000 toneladas, que entrará en vigor en los próximos días, deberá ser un disuasivo de las presiones especulativas del precio", abundó.



La víspera, Ferrari había dicho que el Gobierno consideraba la importación de 132.000 toneladas, y que se había identificado a Turquía, Polonia, China y Ucrania entre las posibles naciones proveedoras.



El funcionario enfatizó hoy que poco más del 98 % del total de gallinas productoras de huevo en el país no presenta afectación, y que el producto procedente de granjas no afectadas puede movilizarse a cualquier lugar del país, por lo que hasta ahora la producción y el abasto están garantizados.



Con todo, reconoció que se ha observado en días recientes "actos que sugieren fenómenos especulativos que aumentaron considerablemente el precio del huevo al mayoreo en el país".



Citó aumentos de más de 120 % en Culiacán, en el noroccidental estado de Sinaloa, y de 56 % en Ciudad de México.



"Les aseguro que utilizaremos todos los instrumentos con los que contamos para revertir esta escalada de precios y las afectaciones que están causando a quienes menos tienen", advirtió.



Por su parte, el director del Servicio de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Enrique Sánchez, dijo que desde que se recibió el 18 de junio el informe del posible brote de influenza aviar en el estado de Jalisco, se han puesto 2,7 millones de aves en investigación epidemiológica.



Subrayó que el país en su conjunto tiene 200 millones de aves ponedoras en todos los estados productores de huevo.



En los municipios de Tepatitlán y Acatic de Jalisco se ha confirmado la prevalencia de la cepa H7N3 del virus de la influenza aviar, por lo que se mantiene el cerco sanitario para impedir la movilización de aves vivas infectadas, además de la implementación del plan de emergencia nacional para prevenir el contagio.