Morales lidera la intención de votos en Bolivia a dos meses de las elecciones

El presidente de Bolivia, Evo Morales, lidera la intención de votos para las elecciones generales de octubre, seguido del opositor Carlos Mesa, a dos meses de los comicios, según una encuesta difundida este domingo por los periódicos Página Siete de La Paz y Los Tiempos de Cochabamba.



El 35 por ciento de los encuestados respaldan la candidatura de Morales por el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), mientras que el 27 por ciento apoya al expresidente Mesa por Comunidad Ciudadana (CC), según la encuesta.



Este estudio fue realizado por la empresa Mercados y Muestras para ambos diarios, con una muestra de 800 personas entrevistadas a nivel nacional entre el 20 y el 24 de julio de este año, con un nivel de confianza de 95 por ciento y un margen de error de 3,47 por ciento.



Según la encuesta, el 24 por ciento de los entrevistados aún no sabe a cuál candidato elegir entre los nueve que se presentan para las elecciones del próximo 20 de octubre.



La Alianza Bolivia Dice No, liderada por el senador Óscar Ortiz, logra un 11 por ciento de apoyo; el candidato por el Movimiento Tercer Sistema, el gobernador de La Paz, Félix Patzi, obtiene un 2 por ciento, y los otros candidatos tienen porcentajes inferiores del 1 por ciento.



La norma electoral en Bolivia da como vencedor en primera vuelta a quien supere el 50 por ciento de votos o el 40 por ciento con 10 puntos de ventaja sobre el resto.



En caso de llegar a una eventual segunda vuelta, el estudio señala que Mesa obtendría el 44 por ciento, mientras que Morales lograría el 43 por ciento del apoyo electoral.



El presidente Morales expresó el viernes en un acto multitudinario en la ciudad oriental de Santa Cruz su deseo de ganar las elecciones con el apoyo de más de 4 millones de votantes, superando los 3,1 millones de sufragios con los que fue reelegido en los comicios de 2014.



Los bolivianos acudirán a las urnas el domingo 20 de octubre para elegir a su presidente, vicepresidente y parlamentarios nacionales para el periodo 2020-2025.



Morales, el mandatario con más tiempo en el poder en la historia de Bolivia, desde 2006, aspira a un cuarto mandato hasta 2025, cuando se conmemora el bicentenario de la independencia de Bolivia.



La candidatura de Morales es considerada ilegal por la oposición, al incumplir el límite constitucional de dos mandatos consecutivos y el resultado del referéndum que en 2016 rechazó la reelección.



El Tribunal Constitucional de Bolivia determinó en 2017 el derecho a la reelección indefinida y en base a ese fallo el órgano electoral avaló la candidatura.



El Constitucional ya le autorizó para un tercer mandato, al entender que el primero no contaba porque el país se refundó en 2009 de República a Estado Plurinacional.