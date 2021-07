Museo de Arte de Baltimore entrena en curaduría a sus guardias de seguridad

En su paso por La Hora del Regreso, Ricardo Castro, uno de los oficiales de seguridad del Museo de Arte de Baltimore en Baltimore, Maryland, comentó lo que significa para él ser unos de los curadores de la próxima muestra "Guarding the Art".

"Estamos en el proceso de aprender todo lo que implica orquestar una exposición. Definitivamente ha sido una gran experiencia y me siento muy afortunado de formar parte de este proyecto. Este es un gran honor", comentó Castro.

Esta exposición reunirá una lista de las obras favoritas de los 17 oficiales participantes, esperando aportar variadas perspectivas desde dentro de la jerarquía del museo estadounidense.

El oficial ya tiene en mente algunas de las piezas de artes que espera mostrar en marzo de 2022. Dentro de sus favoritas se encuentran algunas esculturas precolombinas que le recuerdan sus raíces puertorriqueñas.

"Desde diciembre de 2019 he trabajo en el museo y he aprendido mucho de arte. Cuando ingresé no sabía mucho, pero hoy en día puedo hablar de cualquier obra que se encuentre allí", señaló.