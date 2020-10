No ha hecho todo lo posible ni lo correcto: ex médica latina de la Casa Blanca sobre Trump

En diálogo con W Fin de Semana, la médica Jennifer Peña, la única profesional de la salud latina que ha estado en la Casa Blanca, habló sobre las implicaciones de que tendría Donald Trump tras su contagio con COVID-19.

La doctora aseguró que en caso de estar incapacitadoo para seguir en la presidencia el segundo en la línea para estar al mando de Estados Unidos sería el vicepresidente Mike Pence, ya que está dentro de los protocolos.

Sin embargo, relató que los efectos secundarios no se pueden conocer porque Trump está dentro de la población en riesgo y los riesgos, aunque se saben, podría no poseerlos.

Asimismo, señaló que "no ha hecho lo correcto ni todo lo posible", y que tampoco ha tomado las medidas en público y que ese "es el error más grande que ha hecho Trump". También dijo que el no haber usado ni tapabocas ni las medidas de aislamiento durante las últimas semanas le pueden generar que no esté en los próximos debates y que esto evidencia que no debió minimizar el riesgo por la COVID-19.

Alyssa Farah, directora de comunicaciones de la Casa Blanca, descartó este que los síntomas que tiene Donald Trump lo incapaciten para ejercer sus funciones. Por lo que trabajará desde el hospital militar Walter Reed donde fue trasladado como medida de precaución.