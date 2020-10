No nos podemos comprometer a cuándo tendremos vacunas disponibles: Gabriel Carrasquilla

En W Fin de Semana, el asesor médico de la coalición del Gobierno con el sector privado para la adquisición de vacunas contra el coronavirus, Gabriel Carrasquilla, conversó en torno a las vacunas que se desarrollan en el mundo contra la COVID-19 y las declaraciones de Gabriel Jaramillo.

Carrasquilla aseguró que hay incertidumbre sobre los procesos que se desarrollan por conseguir una vacuna, solo 11 están en fase tres y que más de 90 en fase preclínica. Además, que esto es evidencia del avance tecnológico y biológico que tiene el planeta para reaccionar ante enfermedades nuevas.

No obstante, dijo que su disponibilidad no se segura para el año entrante: "en incierto saber si está para el primer trimestre de 2021 o para el segundo (...), si se superan las fases bien, pero no se sabe".

A su vez, dijo que Gabriel Jaramillo, una autoridad en Colombia en los temas de enfermedades contagiosas, no puede asegurar una vacuna para 2023: "ni Jaramillo ni yo nos podemos comprometer a cuándo tendremos vacunas disponibles". Esto por una declaración dada a Revista Semana.

Resaltó que Colombia tiene establecida la población que recibirá las dosis cuando lleguen al país y que al estar en Covax le garantiza acceder a ellas de manera más rápida.