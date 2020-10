¿Quién será el nuevo presidente de EE. UU.? Un historiador asegura tener la respuesta

Allan J. Lichtman es profesor de Historia en la American University y en ocho de nueve elecciones presidenciales en los Estados Unidos ha acertado en su predicción sobre quién ganará en las urnas.

En diálogo con W Fin de Semana, el profesor Lichtman explica que en 1981 diseñó un sistema robusto de 13 claves que le ha permitido pronosticar quién resultará vencedor en todos los comicios presidenciales desde 1860 y que ha funcionado predictivamente desde 1984. La única excepción ha sido en el controvertido proceso electoral del año 2000.

De esta manera, el profesor Lichtman, quien hace cuatro años fue de los pocos que no solo predijeron que Donald Trump le ganaría a Hillary Clinton, sino que anticipó su juicio político, le contó a W Radio que cada cuatro años siempre hay quien le dice que las claves no funcionarán porque se trata de un proceso electoral distinto: “Pero han funcionado desde 1860, cuando no había radio, televisión ni redes sociales (…) han soportado enormes cambios”.

Así, sobre su predicción de cara al proceso electoral que se tiene previsto para el 3 de noviembre de 2020, el profesor respondió que Donald Trump será el perdedor en su carrera electoral, pues Joe Biden lo vencerá en las urnas.

Sobre las razones para dar este pronóstico, Lichtman aseguró: “La fallida respuesta de Trump a la pandemia afecta la economía a corto y largo plazo (y) un factor tan importante como ese se verá reflejado en las claves. Cuando se es el presidente en ejercicio, hay que gobernar, no hacer campaña (...) esa es la clave del malestar social que se vive ahora en los Estados Unidos”.

Al ser consultado sobre qué aspectos de la política estadounidense actual no lo dejan dormir, el profesor afirmó: “Son la supresión del voto y la intervención rusa, pero no cambian de repente el rumbo de la política exterior (…) la campaña en este último mes no va a cambiar”.

Finalmente, al ser consultado sobre la precisión de sus predicciones, el profesor respondió: “¿Puedo estar equivocado? Por supuesto que sí, soy un ser humano y mis predicciones se basan en mi comprensión de la historia. No tengo una bola de cristal para adivinar el futuro”.