Los positivos y negativos por COVID-19 en el entorno de Donald Trump

El diagnóstico de COVID-19 del presidente estadounidense, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, ha provocado que decenas de personas que habían estado en contacto con el mandatario se hicieran tests para detectar el coronavirus, y al menos tres de ellos han dado positivo hasta ahora.



Estas son las figuras del gabinete de Trump, el Congreso y la Casa Blanca que han recibido hasta ahora resultados de sus tests:



LOS POSITIVOS



- Donald Trump: El presidente anunció en la madrugada del viernes que había dado positivo por COVID-19, y tiene "síntomas leves", según la Casa Blanca. Ha pospuesto sus actos de campaña y este viernes no participó en una llamada que tenía prevista con estadounidenses vulnerables a la pandemia.



- Melania Trump: La primera dama aseguró este viernes en un tuit que, aunque tiene "síntomas leves" como su esposo, en general se encuentra "bien". También ha cancelado los actos de su agenda.



- Hope Hicks: La asesora del mandatario, de 31 años, dio positivo este jueves, después de haber participado en dos viajes esta semana con Trump y de haber volado con él en el helicóptero Marine One.



- Ronna McDaniel: La presidenta del Comité Nacional Republicano (RNC, secretariado del partido) fue la primera en dar positivo, este miércoles. McDaniel se sometió a la prueba tras enterarse de que un familiar se había contagiado, algo que supo después de coincidir con Trump el pasado viernes 25, en un acto de recaudación de fondos.



- Mike Lee: El senador republicano dio positivo este jueves por COVID-19. El sábado, Lee asistió a un acto en la Casa Blanca en el que Trump anunció la nominación de la jueza Amy Coney Barrett para el Tribunal Supremo. Otro asistente a ese acto, el presidente de la Universidad de Notre Dame, John Jenkins, también se ha contagiado.



- Un funcionario que trabaja en la oficina de prensa de la Casa Blanca y tres periodistas que cubren a Trump también han dado positivo, según múltiples informes de prensa, aunque no han sido identificados.



LOS NEGATIVOS:



- Mike Pence: El vicepresidente de EE.UU. y su esposa, Karen, dieron negativo este viernes. Pence tomó el relevo a Trump en una llamada que tenía prevista y planea mantener su agenda intacta, con mítines incluidos, porque según su médico, no ha estado en contacto cercano recientemente con ninguno de los contagiados.



- Joe Biden: El candidato presidencial demócrata y su esposa, Jill, también recibieron un resultado negativo en su prueba de este viernes. Biden coincidió con Trump en el debate del martes en Cleveland, pero ambos se mantuvieron a distancia.



- Kamala Harris: La candidata demócrata a la Vicepresidencia anunció que tanto ella como su esposo, Doug Emhoff, dieron negativo este viernes.



- Nancy Pelosi: La presidenta de la Cámara de Representantes dio negativo en un test al que se sometió este viernes, según su portavoz. La congresista demócrata se había reunido recientemente con el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.



- Amy Coney Barrett: La jueza a la que Trump nominó para el Supremo en un acto el sábado al que asistieron dos personas contagiadas, dio negativo este viernes. La magistrada tuvo COVID-19 a finales de este verano pero se ha recuperado, según varios medios.



- Barron Trump: El hijo de 14 años de Trump y Melania, que vive con ellos en la Casa Blanca, dio negativo este viernes, y la familia está tomando "precauciones para asegurar que se mantiene seguro y sano", según la portavoz de la primera dama, Stephanie Grisham.



- Ivanka Trump y Jared Kushner: La hija mayor de Trump y su esposo, ambos asesores del presidente que pasan mucho tiempo con él, superaron la prueba este viernes, aseguró la Casa Blanca.



- Mike Pompeo: El secretario de Estado dijo a la prensa que viajaba con él a Croacia que este viernes dio negativo en un test y que no había estado con Trump desde el 15 de septiembre.



- William Barr: El fiscal general de EE.UU. estuvo con Trump el sábado, pero este viernes confirmó con un test que no tiene COVID-19.



- Mark Milley: el jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU. vio a Trump el domingo, pero este viernes dio negativo.



- Steven Mnuchin, Alex Azar, Elaine Chao, Wilbur Ross, Ben Carson y Betsy DeVos: Los secretarios del Tesoro, Salud, Transporte, Comercio, Vivienda y Educación de EE.UU., respectivamente, dieron negativo este viernes, según sus oficinas.



- Mark Meadows y Larry Kudlow: El jefe de gabinete de la Casa Blanca y su principal asesor económico comparecieron ante la prensa sin mascarilla y aseguraron que habían dado negativo.



- Rudy Giuliani y Dan Scavino: El abogado personal de Trump y su director de comunicación en redes sociales, respectivamente, se sumaron a la lista de negativos.



SIN TEST O SIN RESULTADO:



- Mark Esper: El secretario de Defensa se reunió con Trump el domingo y tenía previsto someterse este viernes a un test, según su oficina, que no informó del resultado pero dijo que el lunes ya dio negativo en otro.



- Chad Wolf: La oficina del secretario interino de Seguridad Nacional dijo únicamente que ese funcionario ha "dado negativo tres veces en los últimos siete días", pero no aclaró si se sometió a un test tras conocerse el diagnóstico de Trump.



- Gina Haspel: La CIA no quiso aclarar si su directora se sometió a un test. Lo mismo ocurrió con la oficina del director de Inteligencia Nacional, John Ratcliffe.