Cuántos litros de gasolina trae un galón en Colombia: fórmula sencilla para calcular y ejemplos
El precio de la gasolina en Colombia se expresa por galones, pero en el lenguaje cotidiano se piensa mucho en litros cuando se habla de líquidos, por lo que saber su equivalencia le puede ayudar a entender cuánto paga y cuánto rinde el tanque.
En Colombia, junto a otros países que usan el sistema norteamericano, el combustible se mide y se vende en galones.
Según la Guía de Uso del Sistema Internacional de Unidades del Departamento de Comercio de Estados Unidos, un galón estadounidense equivale con exactitud 3,785 litros, una cifra estándar que no se utiliza solo para el combustible, sino también para varios productos líquidos.
Esta medida está adoptada en todo el país, incluso internacionalmente.
Con la equivalencia clara se vuelve más fácil entender cuánto consume el vehículo, sobre todo cuando se compara con especificaciones técnicas que suelen expresarse en litros o kilómetros por litro, incluso es útil si se viaja al exterior, en donde las medidas cambian o si se lee acerca del tema.
La fórmula para calcular esto es simple:
Número de galones x 3,785 = Litros
Por ejemplo, si un conductor tanquea 5 galones de gasolina, el cálculo sería: 5 x 3,785 = 18.9 litros.
Si el tanque de un vehículo tiene una capacidad de 12 galones, esto equivale a 12 x 3,785 = 45,4 litros, que, de hecho, es una cifra promedio en los tanques de carros medianos.
También se puede hacer la conversión al revés, de litros a galones, usando la fórmula de: Número de litros ÷ 3,785 = galones
Con esto ya se calcula de manera más simple todo el tema, si una moto tiene un tanque de 10 litros, esto equivale a cerca de 2,64 galones. Característica importante cuando se tratan las fichas técnicas de los vehículos, sobre todo los que se fabrican en países con sistema métrico.
En Colombia, las agencias automotrices normalmente dan a conocer el rendimiento como kilómetros por litro mientras que el combustible se muestra y se vende por galón, por lo que esta conversión es útil en un gran porcentaje de casos.
