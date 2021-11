"No queríamos hacer una imitación": director de la serie Maradona: sueño bendito

El director de la serie "Maradona: sueño bendito", Alejandro Aimetta, habló en La W sobre el éxito de la producción que narra la vida del astro del fútbol argentino Diego Maradona. En la conversación diop un parte positivo sobre la recepción del audiencia y el mensaje que querían transmitir.

En cineasta argentino dejó claro que su objetivo "no era hacer una imitación de Diego Maradona". Por el contrario, se enfocó en darle vida a los acontecimientos más importantes del futbolista para hacer una histora única.

También reveló detalles sobre el casting, que considera como "difícil". En total fueron escogidos tres actores para cada una de las etapas de Diego Maradona.

Se trata de Nazareno Casero, Juan Palomino y Nicolas Goldschmidt, quienes han sido aplaudidos por la prensa internacional por su increíble parecido al interpretar al astro del fútbol. Incluso uno de ellos, Palomino, fue confundido con el verdadero Maradona cuando se estrenó el afiche de la serie

Lea también:

"Queríamos construir cada una de las etapas de Diego Maradona. El casting fue tan largo pero encontramos a los indicados que se prepararon por un año", aseguró Alejandro Aimetta.

En la misma conversación habló sobre aquellas vivencias que incluyeron y que podían ser criticadas por la audiencia. Sin embargo, lejos de tener un rechazo, fueron acogidos por el "tacto" con el que narraron la vida del exfutbolista.

"Más allá de que Diego no pudiera estar, estamos muy orgullosos porque se están poniendo sobre la mesa temas internacionales que no suelen estar o no se escuchan", indicó Aimetta.

La serie "Maradona: sueño bendito" cuenta con 10 episodios y hasta el momento se han estrenado los primeros 7 en Amazon Prime. En el encabezado escuche la entrevista completa con Alejandro Aimetta, director de la serie.