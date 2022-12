Organizaciones humanitarias de Nicaragua contabiliza 24 muertos en protestas

Organismos de derechos humanos de Nicaragua informaron hoy de que al menos 24 personas han muerto en las protestas contra la reforma a la Seguridad Social, mientras el Gobierno, que hasta ayer registraba 10, no ha ofrecido nuevas cifras.



La Iniciativa Nicaragüense de Defensores de Derechos Humanos y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) divulgaron un informe, con nombre y apellidos de los 24 fallecidos, y anunciaron que lo remitirán a organismos internacionales de derechos humanos.



Según esas ONG, 10 de las muertes han ocurrido en Managua, 4 en Ciudad Sandino, 3 en Masaya, 2 en León, 2 en Estelí, 2 en Tipitapa y 1 en Sébaco.



También reportan 67 estudiantes heridos, 43 desaparecidos, 20 detenidos, una emisora quemada y tres medios de comunicación bloqueados.



Hasta el viernes, el Gobierno reconocía 10 víctimas, entre ellos un agente policial, 88 heridos (29 policías), además de cuantiosos y numerosos daños materiales en varias ciudades del país, y afirmó que no había detenidos.



El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, culpó este sábado a "pequeños grupos de la oposición", cuyo nombre no especificó, de ser los causantes de las revueltas.



Durante una comparecencia en cadena obligada de radio y televisión, Ortega, que estuvo acompañado por los responsables de la jefatura militar y policial, en ningún momento se refirió al número de muertos y heridos durante los enfrentamientos.



Las protestas en Nicaragua se mantienen pese a que el presidente Ortega anunció este mismo sábado su disposición al diálogo con la empresa privada para buscar una alternativa a la reforma a la seguridad social, que desencadenó las protestas más fuertes vistas en los últimos 11 años de Gobierno sandinista.



El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) condicionó el diálogo con el Gobierno a que cese la "represión" contra los manifestantes, una posición que también asumió la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham).



El ambiente se mantiene tenso en el país centroamericano, que amaneció este sábado con contingentes de militares desplegados en varias ciudades.