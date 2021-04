Paciente con COVID-19 mata a otro porque el ruido del respirador le molestaba

Un paciente con COVID-19 fue supuestamente asesinado este jueves en un hospital de Atenas por su compañero de habitación, quien se sospecha que desconectó los equipos que lo mantenían con respiración porque el ruido de éstas lo molestaba.



El hombre de 76 años fue encontrado muerto esta mañana por el personal sanitario del hospital, que está dedicado en exclusiva a tratar a pacientes de coronavirus. Estos confirmaron el deceso y llamaron a la Policía al reconocer signos de sabotaje en los cables que le mantenían hasta entonces con vida.



Lea aquí: Fiscalía venezolana investiga alcalde chavista por marcar casas de contagiados con Covid-19



La Policía detuvo al hombre, un albanés de 60 años que estaba ingresado en la misma habitación que el difunto, cuyas huellas dactilares asegura haber encontrado en las máquinas.



Aunque éste no ha confesado el crimen, la Policía baraja como principal móvil que el ruido producido por las máquinas irritó al hombre de 60 años y lo llevó a desconectarlas y, con ello, matar al paciente con el que compartía cuarto.



Según medios locales, el hombre tiene además antecedentes penales por agresiones físicas y estuvo involucrado en un caso de acoso sexual a menores en 2019.



En Grecia hay en la actualidad 776 pacientes conectados a respiradores, un récord en lo va de pandemia de coronavirus.



Le puede interesar: Angustiante video de niño perdido al tratar de cruzar frontera entre México y EE.UU.



La presión sobre los hospitales no ha hecho más que aumentar en el último mes, especialmente en las uci de la capital del país, donde esta última gran ola de casos no ha dejado de golpear.



Desde que comenzó la pandemia Grecia ha registrado 288.230 casos de coronavirus y 8.680 fallecimientos en total.