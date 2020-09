Partido de Capriles no irá a elecciones pese a fin de intervención judicial

El partido venezolano Primero Justicia, del que forma parte el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, ratificó este viernes su decisión de no acudir a las elecciones legislativas por "no existir condiciones" pese a que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspendiera su intervención.



"Primero Justicia reitera su decisión de no participar del ilegítimo proceso electoral convocado para el 6 de diciembre de 2020, por no existir condiciones electorales y por los riesgos asociados al COVID-19", reza un mensaje del partido en su cuenta de Twitter.



Horas antes, el TSJ suspendió la decisión que tomó en junio pasado de intervenir el partido y nombrar una nueva directiva para la organización apenas unos días después de que Capriles rompiera con parte de la oposición e instara a los detractores del chavismo a aprovechar la oportunidad que, considera, abren los comicios.