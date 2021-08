Periodista afgana es amenazada de muerte por los talibanes

Nilofar Ayoubi, CEO del Periódico Asia Times Afganistán, se encuentra encerrada en una oficina con su esposo y sus tres hijos, debido a que recibió amenazas de muerte por parte de los talibanes.

Manifestó en Sigue La W que “he recibido amenazas en mis redes sociales, han editado mis fotos y he recibido amenazas directamente de los talibanes. También he recibido cartas de los talibanes antes de la toma de Kabul y mi familia me decía que me fuera, pero les dije que no, ya después vino la toma de poder y no me dieron chance de irme a otro país. Solo espero que mis hijos estén a salvo”.

Cree que “sería una tonta si le creo a los talibanes. Como se vio en Twitter le pagaron a una periodista y no la dejaron hacer sus reportes. Ahora que han pasado los días han mostrado su verdadera cara y están golpeando a las mujeres y hombres, entonces es muy difícil creer en un grupo terrorista”.

Le puede interesar:

Nilofar Ayoubi también dijo que “estoy buscando asegurar a mis hijos, al menos a mandarlos fuera del país, pero solo están facilitando los viajes a personas que hayan trabajado con países extranjeros”.

Finalmente contó que “además, de ser activista, soy emprendedora, tengo varios negocios, tengo una marca de ropa y de tapetes. Hemos peleado durante mucho tiempo por la libertad y ahora de la nada terminó”.