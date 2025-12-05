Se acabó la discusión: los desfiles de la Feria de Cali se harán en la Autopista Suroriental

El Salsódromo, las Fiestas de mi Pueblo, el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos y el Carnaval de Cali Viejo, mantendrán el recorrido tradicional. Foto: Alcaldía de Cali.

Cali

Corfecali puso fin a la discusión sobre el lugar donde se realizarán los desfiles de la Feria de Cali y confirmó que, aunque inicialmente se había anunciado que el escenario sería la Calle 25, finalmente los cuatro desfiles centrales serán en la Autopista Suroriental.

La decisión se conoció después de días de debate alrededor del nuevo corredor, que obligaba al traslado de 71 árboles, lo que fue cuestionado por ambientalistas.

De esta manera, se ratifica que el Salsódromo, las Fiestas de mi Pueblo, el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos y el Carnaval de Cali Viejo, mantendrán el recorrido tradicional.

No obstante, Corfecali indicó que la Calle 25 seguirá haciendo parte de la programación, pero enfocada en el barrio Obrero, que avanza en su proceso de renovación y será el escenario del renacer del tradicional “Agua’e Lulo”, considerado el origen de la rumba caleña. Allí también se realizarán los conciertos de la calle de la Feria, programados del 27 al 30.

El resto de la agenda se extenderá al Parque de la Caña, el Coliseo María Isabel Urrutia, el Bulevar de Oriente, las Canchas Panamericanas y la Plazoleta San Francisco, que recibirán casetas, encuentros culturales y jornadas musicales, manteniendo así la apuesta por llevar la Feria a distintos rincones de la ciudad.