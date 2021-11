Periodista china encarcelada que documentó el COVID-19 requiere atención médica

La ONG Human Rights Watch emitió una alerta sobre el estado de salud de la periodista china Zhang Zhan. Se trata de una mujer de 38 años que fue encarcelada en el 2020 cuando documentaba y hacía reportes sobre los brotes de COVID-19 en su país.

Al inicio de la pandemia viajó desde Shanghai hasta Wuhan para hacer sus reportajes, pero fueron publicados en un momento en que el Gobierno estaba controlando a la prensa estatal sobre la información que se divulgaba del avance de la pandemia.

En mayo del año pasado fue sentenciada a cuatro años de prisión por "provocar peleas y buscar problemas". Sin embargo, su captura fue criticada por activistas de derechos humanos ya que alegan que ese tipo de capturas son una "estrategia" para controlar la información.

Ahora la ONG Human Rights Watch aseguró que Zhang Zhan necesita atención médica urgente por las deplorables condiciones en las que está. Según se reporta, ella hizo una huelga de hambre para solicitar su libertar pero la petición no fue escuchada.

Otras organizaciones de defensa de derechos humanos y Amnistía Internacional aseguraron que la periodista fue alimentada a la fuerza con una sonda y lo consideraron como un acto de tortura. Incluso su madre, quien la ha visto por videoconferencias, aseguró que la mujer ha perdido un peso considerable y "mantiene la cabeza agachada".

Su situación se suma a la de otros reporteros chinos que estaban en la cobertura de la pandemia y resultaron detenidos o censuraron contenidos y según denuncias de activistas, sería un plan para controlar la información.

