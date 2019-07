Periodista estadounidense explica el porqué tardó en denunciar a Trump de abuso sexual

La reconocida periodista Elizabeth Carroll acusó a Donald Trump de agredirla sexualmente a mediados de los años noventa.

Carroll aseguró que no denunció este abuso antes porque “entre más denunciaban a Donald Trump, más votos tenía por eso decidí no decir nada en ese momento”.

“Es muy peligroso denunciar un acoso, uno tiene que ser valiente, yo me sentí así apenas cuando cumplí los 75 años” agregó.

Carroll resaltó que no ha denunciado a Trump ante la justicia, “tengo dos amigas que corroboran mi historia, sí habían cámaras en el lugar donde fui abusada, pero no sé quién tenga la cinta”.

Actualmente está lanzando su libro What Do We Need Men For: A modest proposal”, donde relata sus más terribles historias con el sexo masculino, entre ellas como Les Moonves y Donald Trump la agredieron sexualmente.

Finalmente, la periodista habló de la importancia de los movimientos de las mujeres, “yo nací en la generación del silencio, con la creación del movimiento del Me Too las mujeres comenzaron a hablar de lo que los hombres les hacen, el mundo está cambiando lentamente, no solo sobre los abusos sino sobre la desigualdad de género”.