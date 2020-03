Perry Kendall, el doctor que le ganó la batalla al Sars en 2003

Perry Kendall fue parte del equipo que hizo posible ganarle la batalla al Sars en 2003. Sobre el coronavirus que está amenazando hoy a la humanidad dijo en La W que “tardaremos en desarrollar una vacuna o inmunidad y hasta que esto no pase encontraremos más personas contagiadas y en los hospitales”.

Según él, el Sars no era tan infeccioso como el Covid.19 ya que no se pasaba de una persona a otra cuando no tenían síntomas. “Con el Covid-19 la única solución es el aislamiento social y la higiene de las personas”.

Además, explicó que las labores de investigación no terminarán cuando se supere la pandemia “una vez que logremos adaptarnos al Covid-19 tendremos que prepararnos para futuros coronavirus”.

Los líderes del mundo ignoraron advertencias sobre las pandemias. Ahora estamos mucho más interconectados y por eso somos mas vulnerables.

