Polémica por grupo de sacerdotes que le niegan la comunión a feligreses vacunados

Las altas instancias de la Iglesia ortodoxa cretense afirman que este reprochable comportamiento es propio solo de un grupo limitado de presbíteros y anunciaron su apoyo a la vacunación.

De acuerdo a los medios locales, los sacerdotes se niegan a la comunión de sus feligreses vacunados contra el COVID-19, asegurando que al acceder aplicarse la dosis del biológico están permitiendo que el anticristo entre de manera directa a sus cuerpos.

Ante el escándalo, la Iglesia ortodoxa en Grecia aseguró que no comparte estos pensamientos y mostró su apoyo total al gobierno para que se sigan realizando las jornadas de vacunación en ese país europeo.

Pese este pronunciamiento, el Gobierno nacional pidió acciones más contundentes y solicitó que se retire de forma inmediata a todos los sacerdotes antivacunas, para evitar que más feligreses se nieguen a recibir la inmunización contra el coronavirus.

Sin embargo, este incidente no es el primer escándalo que protagoniza la iglesia. En el inicio de la pandemia se negaron a detener el rito de la eucaristía, un ritual que en ese país se recibe de una única cuchara de plata que comparten decenas de personas, asegurando que el virus no se transmitía.