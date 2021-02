Por derrumbe decenas de ataúdes terminan en mar italiano

Varios féretros se vieron flotando ante la mirada incredula de los habitantes de este población europea, luego que la erosión del terreno del cementerio provocara la caída al mar de Liguria, el pasado lunes.

Las autoridades locales registraron que además de ataúdes, dos capillas también fueron arrastradas en el derrumbe.

Los trabajos para rescatar los féretros fueron realizados por equipos de buzos, embarcaciones de la guardia costera y de los bomberos, que emprendieron la misión de llevarlos hacia un el puerto, aunque algunos quedaron encajados entre el acantilado y la tierra acumulada por el derrumbe.

En conversación con la agencia de noticias ANSA, Tino Revello, asesor de Obras Públicas de la localidad, explicó que la zona estaba en observación desde hacía tiempo y había trabajos en curso para consolidar el acantilado bajo el cementerio. "El área había sido cercada, porque en los últimos días se habían oído raros crujidos", dijo.

Il video del crollo del cimitero di #Camogli in #Liguria. Oltre 200 bare in mare. Sospese le operazioni di recupero per il buio. Riprenderanno domani pic.twitter.com/SAJX22THc5