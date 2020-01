¿Por qué cae como "bomba" la noticia de separación del príncipe Enrique de la Casa Real?

La noticia de retirarse de sus deberes cayó como una bomba en círculos reales, el público y los medios de comunicación; además, la notificación le habría tomado por sorpresa a la reina Isabel II, de 93 años de edad. Según fuentes reales, el príncipe Enrique y su esposa Meghan tomaron la decisión sin consultarlo con la reina, o los príncipes Carlos y Guillermo.

Por su parte, los medios locales no se hicieron esperar y colocaron sus propias editoriales; el The Sun publicó en primera plana "Bomba en palacio” “guerra civil” “la reina triste y el príncipe Carlos furioso", este dedica extensas páginas al analisis de la decisión de los duques. El The Times señaló “fisura en la familia real”, mientras que el Telegraph destacó “Enrique y Meghan abandonan la firma”.



Foto: Getty.

La determinación de la pareja de "retirarse" de sus obligaciones se dio a conocer a través de Instagram y su nueva página web sussexroyal.com.

"Pretendemos apartarnos de nuestro papel de miembros sénior de la familia real y trabajar para ser económicamente independientes, a la vez que continuará nuestro pleno apoyo a su majestad la Reina…... (...) Planeamos equilibrar nuestro tiempo entre el Reino Unido y América del Norte y seguir cumpliendo con nuestros deberes respecto a la reina, la Commonwealth [Comunidad de Naciones] y las organizaciones de nuestro patronazgo. Este equilibrio geográfico nos permitirá educar a nuestro hijo en el aprecio a la tradición real en la que nació, a la vez que aportará espacio a nuestra familia para enfocarnos en un nuevo capítulo [de su vida]".

Ante la medida de los duques, el Palacio de Buckingham emitió un escueto comunicado aclarando que "las discusiones con el duque y la duquesa de Sussex están en una fase preliminar. Entendemos su deseo de adoptar un nuevo rumbo, pero estos son asuntos complicados que llevará tiempo resolver".



Foto: Getty.

El sexto en línea de sucesión al trono, el príncipe Enrique y su esposa Meghan han decidido mudarse parte del tiempo a Norteamérica, aunque no especificaron, se espera que el país de elección sea Canadá, donde pasaron 6 semanas durante las vacaciones decembrinas.

Los duques de Sussex hasta ahora retienen sus títulos nobiliarios y su residencia en Windsor que fue remodelada con un costo de 2.4 millones de libras equivalentes a 3 mdd a costo del contribuyente.

Algunos miembros del público han manifestado su indignación y otros expresan simpatía hacia la pareja que tiene un bebé de 8 meses y que ha decidido ser independientes económicamente.