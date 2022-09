Presidente turco señala a Francia de ser culpable del genocidio de Ruanda

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, acusó este miércoles a Francia de cometer el genocidio de Ruanda, en el que unas 800.000 personas fueron asesinadas en 1994.



"Hace 25 años 800.000 personas fueron asesinadas en el genocidio de Ruanda y los autores eran franceses. Y los franceses quieren darnos lecciones", dijo Erdogan en declaraciones retransmitidas por la emisora NTV.

Las acusaciones de Erdogan contra Francia no son ciertas, según los historiadores, que atribuyen el genocidio de Ruanda a milicias extremistas hutus que asesinaron en poco más de cien días a unos 800.000 tutsis y hutus moderados.



El presidente turco hizo esas declaraciones cuando participaba en un simposio en un centro cultural de Ankara, en la conmemoración del 104 aniversario de la matanza de alrededor de un millón de armenios y que Turquía niega que fuera un genocidio.



"Aquellos que quieren sermonear a Turquía sobre derechos humanos, democracia, el problema de Armenia y la lucha contra el terrorismo tienen una historia sangrienta", señaló Erdogan.



Aunque Turquía reconoce que en los últimos años del Imperio otomano hubo masacres de armenios, argumenta que estas se inscribieron en el contexto de la guerra contra milicias aliadas con las tropas rusas que invadieron Anatolia.

Además argumenta que en aquel momento aún no existía la figura jurídica del genocidio, por lo que no se puede aplicar de forma retroactiva.



La definición de la masacre de esa minoría cristina en el Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial ha generado tensiones entre Ankara y París, después de que el Parlamento francés aprobara la decisión de convertir el 24 de abril en el Día de conmemoración del genocidio armenio.



Por otro lado, Erdogan recalcó, una vez más, su opinión de que nadie ha podido probar nada sobre ese "genocidio" y señaló que los archivos sobre los sucesos de 1915 son "totalmente accesibles".



Armenia y Turquía no tienen relaciones diplomáticas debido a sus diferencias sobre el "genocidio" cometido por el Imperio Otomano en la I Guerra Mundial (1914-1918) contra los armenios.

Se estima que más de un millón de armenios fueron asesinados o murieron durante la deportación masiva de la población hacia territorios desérticos en Siria.



Por otra parte, aunque Francia no cometió el genocidio de Ruanda, su papel en la masacre en el país centroafricano sí es controvertida porque era aliado del entonces Gobierno ruandés liderado por los hutus.



Desde 1994, Ruanda ha acusado repetidamente a Francia de complicidad en el genocidio, alegando que proporcionó entrenamiento, armamento o experiencia técnica a las milicias hutu Interahamwe que perpetraron el genocidio.



La matanza comenzó en Ruanda tras el asesinato del entonces presidente ruandés, Juvenal Habyarimana (de etnia hutu) en abril de 1994 y que fue atribuida a los rebeldes tutsis del Frente Patriótico Ruandés (RPF).



Tras el genocidio, tomó el control del país el RPF, milicia lideraba por el actual presidente, el tutsi Paul Kagame.