Cerca de 50 viviendas destechadas y más de 200 árboles colapsados dejó vendaval en Majagual, Sucre

Sincelejo

La Gobernación de Sucre entregó un balance de afectaciones tras el vendaval registrado el pasado 13 de agosto en el municipio de Majagual, donde cerca de 50 viviendas resultaron destechadas y 300 árboles colapsados por la fuerza de los vientos. Este dato se entregó de manera preliminar.

En ese sentido, la administración departamental indicó que “a través de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, se atendió la emergencia presentada en La Sierpe y El Indio, en el municipio de Majagual, a causa de un fuerte vendaval que azotó a esta región“.

“De manera inmediata, se activó el Comité Municipal de Gestión del Riesgo y con el apoyo de la Defensa Civil e Invías, y se iniciaron labores de atención a las familias afectadas, acciones preventivas y despeje de la vía para restablecer la movilidad y seguridad del sector”, agregó.

A la crisis generada por el boquete ‘Caregato’, se suma esta nueva emergencia en Majagual, zona de la subregión de La Mojana que se encuentra en calamidad pública por las inundaciones que se han venido registrando en la jurisdicción.