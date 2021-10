Profesor jubilado da clases gratis a habitante de calle para que encuentre trabajo

Un docente español llamado César de Miguel conmovió en las redes sociales por su amable gesto con un migrante nigeriano. El profesor ofrece clases gratis para que su alumno logre obtener un título.

La historia ocurre en las calles de Bilbao, donde un joven de 34 años llamado Evans Isibor es el alumno estrella. Es originario de Nigeria y su manera de ganarse la vida es con la limosna de los transeúntes.

Sin embargo, un día colgó un letrero que decía “por favor, ayúdame a trabajar”. Justamente eso fue lo que llamó la atención del profesor y decidió instruirlo en matemáticas, lenguaje y ciencias gracias a su experiencia y su paso por la academia universitaria.

Ambos se reúnen todas las tardes en una acera y el objetivo es que Evans logre obtener un título de secundaria, conocido en España como ESO. Luego pretende formarse en un oficio para conseguir un empleo y dejar las calles.

La escena llama la atención de decenas de ciudadanos en Bilbao y el estudiante dijo para un medio local que su sueño es estudiar a pesar de su dificultad para entender los números. “Con las matemáticas, a veces me he vuelto loco, a veces me bloquea la cabeza”, dijo.

El profesor César de Miguel aseguró que espera continuar ayudando a su alumno para “sacarlo de las calles” y pueda desenvolverse en cualquier ámbito laboral.