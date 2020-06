¿Quiénes son Anonymous y cuál es el riesgo de su regreso?

El pasado 31 de mayo se conoció la noticia de que Anonymous, el grupo internacional de hackers, reapareció en la escena pública en medio de las fuertes protestas que se han producido en los Estados Unidos por el asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd como víctima de un hecho de brutalidad policial.

A través de la plataforma Youtube, el grupo hizo público un video en el que advertía que expondría la red de corrupción policial de ese país. Horas más tarde, el video fue borrado de la plataforma, a pesar de que rápidamente se replicó en redes sociales.

En el mensaje, Anonymous aseguraba: "Expondremos muchos crímenes al mundo. Somos legión. Espéranos".

Hacktivist Group Anonymous Returns To Expose Minneapolis Police Department And Donald Trump.



Against impunity and the state sanctions street execution of #GeorgeFloyd. #IcantBreathe #GeorgeFloyd #BlackLivesMatterhttps://t.co/UqzGurBPpe