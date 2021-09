“Recibí amenazas”: esposo de colombiana que murió en frontera contó por qué huyo

En diálogo con La W, Hugo Pinzón reveló las razones que lo llevaron a abandonar el país hace un tiempo. En su testimonio también habló sobre la noticia que conmocionó a miles de colombianos tras el fallecimiento de su esposa y su hija en la línea fronteriza entre México y Estados Unidos.

En la conversación contó que cuando trabajaba en la ciudad de Tunja en una empresa de seguridad, fue víctima de cinco puñaladas. Después de recibir varias amenazas tomó la decisión de viajar a Estados Unidos.

“Antes de venirme tuve un contratiempo con unas personas en mi trabajo. Me apuñalaron en cinco partes de mi cuerpo, fui a colocar el denuncio y la Fiscalía determinó que no era un intento de homicidio sino lesiones personales. Por haber colocado esa denuncia comencé a recibir amenazas por las cuales me tocó terminar mis estudios, dejarlos botados y venirme para los Estados Unidos”, contó.

También aseguró que su esposa, Claudia Marcela Peña, había sido víctima de amenazas. Según contó, al parecer unas personas le preguntaban por su esposo y por eso también decidió huir.

Le puede interesar: Video: captan el momento en que un avión pasa por el ojo del huracán Ida

En la conversación, Hugo Pinzón también aclaró que su esposa no estaba intentando pasar de forma ilegal con sus dos hijos. “Mi esposa solamente se perdió en una parte fronteriza, ella no quería atravesar ningún desierto, solo queria esperar en la línea a que llegara un oficial de migración para solicitar el asilo politico con los documentos que ella traía”, aseguró.