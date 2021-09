Video: captan el momento en que un avión pasa por el ojo del huracán Ida

Tras el paso del huracán Ida por el sur de los Estados Unidos, se han revelado impactantes imágenes de los estragos. Recientemente un organismo encargado de monitorear el fenómeno, captó el momento en que un avión pasaba justo por el ojo.

Se trata de una grabación compartida por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica. El clip tarda más de un minuto y fue captado desde el interior de la cabina de un avión mientras pasa por el huracán.

Según compartieron en sus redes sociales oficiales, viajaron sobre el Golfo de México en una aeronave especialmente modificada para pasar justo por el centro del huracán en una misión matutina. Algunos internautas calificaron las imágenes como “impactantes”.

De acuerdo con reportes oficiales de medios locales, se reportó el fallecimiento de dos personas tras el paso del huracán Ida. En Louisiana se registraron graves daños por inundaciones y afectaciones a viviendas e infraestructura.

Justo antes del paso del huracán Ida, el Servicio Meteorológico Nacional de Nueva Orleans informó que se esperaban “impactos devastadores” en esa región del sur de Estados Unidos, desastre natural que ocurre 16 años después del paso de Katrina.

A continuación el video que muestra el paso de una aeronave por el ojo de Ida y que cuenta con medio millón de visualizaciones.

OVER THE GULF OF MEXICO - Flying into the eye of Category 4 Hurricane #Ida on NOAA WP-3D Orion #NOAA43 Miss Piggy during morning mission 08.29.21. Credit: Lt. Cmdr. Doremus, NOAA Corps. Visit https://t.co/JRMe4KQZfE for NOAA event resources. #FlyNOAA pic.twitter.com/STHD6mWwgd