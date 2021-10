Reto de “abofetear a un profesor” prende las alarmas y TikTok lo rechaza

En TikTok se volvió tendencia un supuesto desafío que involucra a los profesores de las escuelas. Se trata del reto “slap your teacher”, que en español traduce abofetear o cachetear a los maestros.

Aunque no aparece como un numeral en las tendencias principales de la plataforma, se puso en evidencia dicha situación por una agresión que ocurrió en Estados Unidos.

En un colegio del estado de Luisiana, en Estados Unidos, una joven de 18 años golpeó a su maestra de 64. Lo grave fue que no se trató de una cachetada, sino de un fuerte puño por el que la víctima terminó en un hospital para que le curaran la herida.

Según una denuncia de la Asociación de Maestros de California, ese supuesto reto ha desatado comportamientos agresivos por parte de los estudiantes contra el personal de las escuelas.

Actualmente en TikTok circulan videos de varios usuarios respondiendo a ese tipo de desafíos bromeando con la situación y criticando a aquellos que ingenuamente se suman a esas tendencias.

Justamente la compañía se pronunció a través de su cuenta oficial de Twitter, donde rechazaron el reto de abofetear a un profesor. “El rumoreado desafío de “slap your teacher” es un insulto para los educadores de todo el mundo. Y aunque esto no es una tendencia en TikTok, si en algún momento aparece, se eliminará el contenido”, escribieron.

