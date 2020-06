Santiago Moreno, el español que lucha contra el coronavirus como médico y paciente

El doctor español, Santiago Moreno, es infectólogo español Jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas en el Hospital Ramón y Cajal, pero desafortunadamente en su trabajo contrajo el coronavirus. Esta experiencia lo hizo ver la situación como médico y paciente.

“Ayuda los conocimientos que tienes y a entender mejor lo que te está pasando (…) pero confiaba que me iba a pasar a mí lo mismo que veía en mis pacientes, no fue así. Cuando vi que no mejoraba, un amigo me insistió para que fuera al hospital”, contó el Santiago Moreno.

Le puede interesar: Chile descarta implementar la hibernación pero extiende medidas de cuarentena

El doctor expresó que a pesar de todas las recomendaciones le cuesta mucho dejar de abrazar a sus compañeros, “el contacto físico trasmite también afecto personal. Me cuestionaban cómo no me iba a poner mal por los abrazos que daba. Al regreso me he escudado en que ya me dio coronavirus ahora sí abrazo a todo el mundo”.

Además, Moreno dejó un mensaje para las personas que salen de sus casas sin ninguna necesidad y se exponen a contagiarse, “hemos sido sometidos al confinamiento en mayor o menor grado, pero es necesario para detener la pandemia. Hay cifras que reflejan lo que se ha evitado quedándose en casa. El error que podríamos cometer sería que por la impaciencia de nosotros estropeáramos el esfuerzo que hemos venido haciendo hasta ahora”, puntualizó.

El Dr. Santiago Moreno compartió en El País un diario en donde narra lo que ha vivido a causa del virus. En el siguiente enlace puede leerlo.