Sondeo ratifica impopularidad de Trump entre los latinos, de cara a las elecciones de 2020

Más de la mitad de los hispanos de Florida, especialmente las mujeres, no apoyan la reelección del presidente Donald Trump en 2020 y dicen que votarán por un candidato demócrata, según una encuesta publicada por el grupo Telemundo.



El 56 % de los hispanos del "estado del sol", que tiene un 20 % de población inmigrante, rechaza un nuevo mandato presidencial del republicano de 73 años, que este martes anunció oficialmente precisamente en Orlando (Florida) su intención de ser candidato en las elecciones del 3 de noviembre de 2020.

Un 34 % dijo que votará por él y un 10 % que aún no tiene decidido por quién votar, de acuerdo con la encuesta realizada por la firma Mason-Dixon del 6 al 11 de junio.



Para el sondeo, que tiene un margen de error de +/- 5 puntos porcentuales, se preguntó por teléfono a 400 hispanos inscritos como votantes en Florida si votarían hoy a favor de la reelección del republicano Donald Trump o por sustituirle por un demócrata.



Aunque tanto en hombres como en mujeres son más los que votarían por no darle a Trump el pase para cuatro años más en la Casa Blanca, hay una diferencia de 10 puntos entre ellos y ellas (51 % frente a 61 %) y lo mismo ocurre entre los que están dispuestos a votar por él (37 % frente a 30 %).

No ocurre lo mismo entre los indecisos (12 % y 9 %).



Trump obtiene sus mejores resultados en esta encuesta entre los hombres hispanos mayores de 50 años y de origen cubano.



Entre sus oponentes son más mujeres, las personas de menos de 50 años y las que no tienen origen cubano.



Por edades, un 61 % de los menores de 50 años dice que no votará por él, un 27 % que sí lo hará y un 12 % no sabe, mientras que entre los mayores de 50 años la mitad votará por un demócrata, el 40 % apostará por la reelección y un 10 % está indeciso.



El 78 % de los encuestados registrados como votantes republicanos votará por él y el 77 % de los demócratas por alguien de su partido.



Entre los registrados como independientes, hay un empate entre los contrarios y los favorables a la reelección (39 %) y un 22 % se declara indeciso.



Los encuestados de origen cubano apuestan por Trump: un 57 % votará por él, un 32 % se inclinará por el candidato demócrata y un 11 % aun no sabe a quién dará su voto.



Entre los hispanos de otros orígenes, por el contrario, Trump pierde por goleada: un 18 % votará por él, frente a un 72 % que lo hará por su rival demócrata y un 10 % está indeciso.

Según otra encuesta, esta de ámbito general y divulgada el martes, Trump está en Florida por detrás de seis posibles rivales demócratas en las elecciones de 2020.



El sondeo efectuado entre votantes de Florida por la Universidad de Quinnipiac refleja que en una eventual carrera entre Trump y el exvicepresidente Joe Biden el republicano se sitúa 9 puntos porcentuales por debajo (41 % frente a 50 %).



El otro gran favorito entre los demócratas, el senador Bernie Sanders, recibe en Florida el 48 % de intención de voto, frente a un 42 % de Trump.



En otro sondeo de intención de voto en Florida, este de St. Pete Polls y con un margen de error de 1,8 puntos, Trump aparece empatado técnicamente con Biden, que le saca solo 0,5 puntos de ventaja.



Conquistar Florida es clave para ganar las elecciones en Estados Unidos, pues aporta un número importante de votos (29) en el Colegio Electoral, que es el órgano que define el resultado final, y lograrlo no es tarea fácil pues no tiene un patrón fijo de voto.