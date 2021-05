Tenemos derecho a defender nuestras tierras de Israel: Hamás

Israel y Hamás acordaron un cese de hostilidades en Gaza. La tregua pone fin a 11 días de escalada bélica que han causado 232 palestinos muertos y otras 12 personas en Israel.

Basem Naeem, miembro de Hamás, manifestó en La W que “es un conflicto para que los palestinos tengan devuelta su dignidad y tenemos derecho a defender las tierras”.

Explicó que “Hamás es un movimiento de liberación palestina y se está tratando de solucionar la ocupación israelí por todos los medios. En los últimos 11 días, los israelíes atacaron a miles de palestinos, que son civiles y no militares”.

Además, señaló que “lo que he visto en los últimos años no son intensiones de paz, no puede haber una negociación si desde Israel niegan el derecho a las tierras. Creo que Israel perdió políticamente porque nos expuso en el mundo y todo son mentiras. Mucha gente en varias partes pide la libertad de los palestinos”.