Trump anuncia que sale hoy del hospital y dice que no hay que temer al COVID

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que saldrá este lunes del hospital militar en el que fue ingresado el viernes con COVID-19 y dijo que "no hay que temerle" a esa enfermedad.



"Saldré del gran Centro Médico Walter Reed hoy a las 6:30 p.m. (22.30 GMT) ¡Me siento realmente bien!", dijo Trump en un breve mensaje en su cuenta de Twitter.



"No le tengas miedo a la COVID. No dejes que domine tu vida", agregó el gobernante, que el jueves pasado fue diagnosticado con coronavirus, una enfermedad que ha matado ya a más de 200.000 estadounidenses.