Ucrania propone a Rusia mediación de EE.UU. y Reino Unido para resolver diferendo

El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, propuso a su homólogo ruso, Vladímir Putin, un nuevo formato para buscar una solución al conflicto en el este del país, en el que no solo participaría el "cuarteto de Normandía" (Francia, Alemania, Rusia y Ucrania), sino también EE. UU. y el Reino Unido.



"Propongo para el diálogo la siguiente compañía: yo, usted, el presidente de EE. UU., Donald Trump, la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, la canciller de Alemania, Angela Merkel, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron", afirmó dirigiéndose a Putin en un mensaje de la red social Facebook.

El mandatario ucraniano afirmó que había que conversar sobre la pertenencia de la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, y la presencia de militares rusos en la región ucraniana del Donbás, envuelto en un conflicto armado entre el Ejército de Ucrania y los rebeldes prorrusos apoyados por Moscú.



Zelenski propuso como lugar de encuentro la capital de Bielorrusia, Minsk, al señalar que el presidente Alexandr Lukashenko recibiría con gusto a los mandatarios, tal y como ya hizo cuando se firmaron los Acuerdos de paz de Minsk para el este de Ucrania en 2015.



El presidente ucraniano subrayó que Ucrania no rechaza ningún tipo de espacio diplomático para dar solución al conflicto en el este del país.



El mandatario realizó estas declaraciones en referencia a la intención del canal de televisión ucraniano NewsOne de llevar a cabo junto al canal ruso Rossiya una videoconferencia entre ucranianos y rusos.

Zelenski calificó la propuesta de "un acto de propaganda barato pero peligroso" dirigido a separar a los ucranianos antes de las elecciones parlamentarias del próximo día 21, puesto que enfrentaría a quienes defienden el diálogo con quienes se escudan con el patriotismo para ganar partidarios.



Desde Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, evitó dar una valoración concreta al señalar que se trata de "un formato absolutamente nuevo".



"Es necesario comprender antes si esta reunión es viable, es necesario comprender en qué consiste este formato. Es una iniciativa nueva, sin lugar a dudas será estudiada, pero por ahora no puedo dar una valoración concreta", explicó.



El portavoz ruso indicó que EE. UU. no es parte del proceso de Normadía y cuestionó cuál sería el futuro de los acuerdos de Minsk en los que no participó la parte estadounidense.



Por su parte, el canal NewsOne ya anunció que cancelaba la realización de la videoconferencia tras denunciar haber recibido amenazas.