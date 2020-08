"Uribe es un amigo de la justicia en el hemisferio": María Corina Machado

En La Hora Del Regreso, la líder venezolana María Corina Machado quiso pronunciarse sobre la noticia de la medida de aseguramiento contra Álvaro Uribe, antes de hablar del boicot a las próximas elecciones en ese país.

"El presidente Uribe es un amigo personal y de la causa por la libertad de Venezuela y la causa de la justicia en el hemisferio. Su trayectoria como luchador social y político ha mantenido una línea que le ha sido muy costosa, ha enfrentado a las Farc, los grupos del narcotráfico, mantuvo una posición firme cuando eran muy pocos los que se efrentaban a Hugo Chavez", dijo Machado.

Además, lanzó una alerta a Colombia, pues según comentó, "esto me recuerda lo que vivió el expresidente Carlos Andrés Pérez cuando se politizó la justicia para pasarle factura a quien intentó hacer una profunda reforma al Estado venezolano".

Respecto a la decisión de Vente Venezuela de no participar en los comicios del 6 de diciembre, Machado argumentó que "es evidente que Venezuela es un país ocupado por las disidencias de las Farc, el ELN, grupos paramilitares, el narcotráfico y hasta grupos terroristas islámicos. Además, hay un estado criminal que puso por encima de todas las instituciones una constituyente cubana. Entonces, en estas condiciones no se puede ejercer la soberanía popular".

El objetivo de no participar en estas elecciones que se van a llevar a cabo es "establecer una diferencia de fondo ético. No reconocemos un régimen usurpador. Ese proceso que ellos convocan es una parodia, una farsa, no hay elección", comentó Machado.

Adicional a ello, Machado dice que le está hablando con la verdad al país sobre la situación venezolana. "Se han descartado los mecanismos institucionales convencionales. Se han descartado más de 30 elecciones y 13 diálogos. Las tiranías utilizan estos mecanismos de la democracia para terminar de socavarla", dijo Machado.