Venezuela es optimista con posible llegada de Petro a la presidencia de Colombia

En exclusiva con W Radio, Freddy Bernal protector del estado Táchira y diputado del oficialismo, se refirió a la candidatura de Gustavo Petro. Señaló que de ganar la presidencia de Colombia, mejorarán las relaciones diplomáticas entre ambos países; las cuales permanecen en una ruptura desde el cierre de la frontera Colombo-venezolana.

Freddy Bernal aseguró “Tengo que decirlo que sí, porque el senador Gustavo Petro tiene otra visión de la integración latinoamericana y caribeña, ha expresado de tener buenas relaciones con Venezuela y nosotros reafirmamos una vez más, la voluntad política de tener relaciones con la República de Colombia.

Además, se refirió sobre la relación con el gobierno actual: "Lamentamos mucho, nos entristece que el Presidente Duque haya puesto la ideología por encima de ambos pueblos, y si el futuro Presidente Petro, así lo decide Colombia, estoy seguro que abrirá las relaciones”.

“Nosotros somos respetuosos de lo que decida el pueblo de Colombia, que revisen su historia y apuesten al futuro, pero respetaremos cualquier decisión que tomen”. Señaló.

El oficialismo puso en marcha la reapertura peatonal de la frontera y buscan el intercambio comercial entre los dos países, esto luego de varias reuniones y gremios que adelantaron las autoridades en el Táchira y Norte de Santander.



Aún no se ha definido el paso de carga, pues el Gobierno Nacional no ha autorizado las exportaciones ni importaciones entre los dos países.