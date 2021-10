Gobierno aseguró no tener ningún compromiso con Venezuela para reabrir frontera

Pese a las críticas por parte del diputado a la Asamblea Nacional Venezolana, Freddy Bernal en las que asegura que las autoridades colombianas desaparecieron en el diálogo para concretar la apertura total de la frontera, desde el Gobierno aseguran que no se tiene ningún tipo de diálogo con Venezuela.



Minutos antes de estas declaraciones desde el lado venezolano, Juan Francisco Espinosa, Director de Migración Colombia aseguró que la decisión del presidente, Iván Duque fue abrir la frontera el 2 de junio pasado y las decisiones que se tomen en Venezuela son ajenas, “desde Colombia está abierto a partir de ese momento y para efectos de proteger a Norte de Santander, a la Guajira, Arauca y a los diferentes puntos de frontera generamos un mecanismo de pico y cédula. Un mecanismo que nos permite que no todo el mundo ingrese o salga del país al mismo tiempo. Lamentablemente Venezuela no se caracteriza por la transparencia en sus cifras, Cuántas personas hay vacunadas, Qué tipo de vacuna utilizaron, es totalmente incierto se mantienen en igual sentido los canales humanitarios”.

Le puede interesar:

Venezuela autorizó la apertura peatonal de la frontera con Colombia

Entre tanto, aseguró que se ha venido trabajando en el paso de transporte en un trabajo mancomunado con la Gobernación de Norte de Santander para proteger y blindar de manera adecuada esa reactivación económica de la mano de todas las instituciones del país.