Vi que Luisa Plata tenía mucho dinero, pero no sabía de su origen: María Lapiedra

En mayo, la Policía de España capturó al exgobernador de Cundinamarca Pablo Ardila y a su esposa la cirujana Luisa Plata por la presunta vinculación a delitos como trata de seres humanos, organización criminal, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública, delito contra el medio ambiente, entre otros.

María Lapiedra habló en La W sobre su relación de amistad con Luisa Plata y manifestó que “me la presentó una amiga y me dijo que cuando quisiera hacerme algo, lo hiciera con ella y la promocionara en redes sociales. Yo tuve que pagar la clínica y anestesia, lo que no pagué fue la cuota de ella”.

Indicó que “Luisa Plata me contó que era cirujana plástica en Colombia, pero tenía que volver a estudiar en España para que le valieran su título”.

Además, expresó que “a su casa nunca fui, sé que una amiga fue a maquillarla una vez y me dijo que la casa era enorme. Había visto que tenía muchas cosas y mucho dinero. Sabía que el dinero venía de su esposo, pero no de todo esto”.

Le puede interesar:

Por otro lado, explicó que “en abril hablamos de hacer un directo en Instagram sobre las operaciones. En abril un amigo se operó con ella y luego no le volvió a contestar el WhatsApp ni el celular”.

Finalmente, reveló que los famosos Ruth Lorenzo y Nando Escribano también pasaron por la clínica de Luisa Plata.