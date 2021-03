Video: Carro Tesla aguantó disparo en medio de un atraco y le salvó la vida a un hombre

La inseguridad se ha vuelto una de las prioridades en las principales ciudades del mundo ante los constantes robos y asesinatos que se viven diariamente.

Draper Younce, un hombre que vive en Estados Unidos, compartió un video en el que se apreció el angustiante momento que vivió en medio de un intento de atraco que afortunadamente terminó solo en el susto.

En las imágenes se aprecia cómo un hombre armado con una pistola se acerca al vehículo de Younce e intenta abrir el carro. De inmediato, la víctima reaccionó acelerando y yéndose del lugar en medio de los disparos del atracador.

“Intento de robo de un auto Tesla ¡aceleración, puertas y cámaras me salvaron la vida! Tengo un agujero de bala en mi carro”, fue parte del mensaje en sus redes sociales.

Asimismo, la víctima del intento de robo compartió las imágenes que grabaron las cámaras integradas del vehículo y ofreció un premio a quien dé con el paradero del ladrón.

Además, mostró cómo quedó el vehículo que le salvó la vida al aguantar el disparo del delincuente.

Attempted carjacking Tesla! Acceleration, doors and cameras save my life! I got a bullet hole in my car now. I need a bullet prof one @elonmusk can I trade in? Y’all can do some tests on a M3 ability to take a hollow point! 15 years in the military 8 deployed and shot first in US pic.twitter.com/O8rnsmDxHC