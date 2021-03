Video: Impresionantes imágenes del sismo de magnitud 6.9 en Japón

Las autoridades niponas han levantado la alerta de tsunami que se había emitido tras el fuerte terremoto de magnitud 6,9 en la escala abierta de Richter registrado este sábado en la prefectura de Miyagi, noreste de Japón.

El seísmo, que registró una magnitud preliminar de 7,2 grados antes de revisarse, se produjo a las 18.09 hora local del sábado (9.09 GMT) con epicentro en el mar frente a la costa de Miyagi y a unos 60 kilómetros de profundidad, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), que advirtió del riesgo de tsunami al detectar el temblor.

La televisión estatal nipona NHK informó de una subida del mar de aproximadamente un metro en la costa de Miyagi pocos minutos después del seísmo, sin que se detectaran posteriormente otras incidencias significativas en el litoral nororiental del archipiélago japonés.

Northeastern Japan was hit by a magnitude 6.9 earthquake at around 6 p.m. local time on Saturday. A tsunami advisory was issued for Miyagi Prefecture, but it was lifted about an hour and a half later. pic.twitter.com/udOLkAvbx9