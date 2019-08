[Video] Piscina de olas defectuosa generó un tsunami en parque chino

Una piscina de olas afectó a 44 personas en un parque acuático en el noreste de China después de que produjera una especie "tsunami" que arrasó con varias personas que se encontraban dentro.

En un video publicado en redes sociales se puede ver cómo, por culpa de una falla en el sistema, la piscina de olas lanzó una ola de tres metros que arrojó a nadadores unos contra otros y hasta fuera de la alberca.

“De acuerdo con las etapas iniciales de la investigación, el incidente fue causado por un corte de energía que dañó los equipos electrónicos en la sala de control de la piscina, lo que provocó que las olas se volvieran demasiado grandes e hirieran a las personas“, aseguró en un comunicado el alcalde Longjing.

