(Video) Un avión entró al ojo del huracán 'Laura'

El equipo de investigación de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EEUU compartió en redes un video de un avión explorando el huracán 'Laura', que viaja con vientos de hasta 240 km/h.

Este tipo de aviones son comunes y su labor es hacer seguimiento a los huracanes para recopilar datos que permitan hacer previsiones metereológicas.

Nick Underwood publicó uno de los videos en tiempo real a bordo del avión Kermit.

El experto contó que a lo largo de su carrera ha completado 61 viajes, entre ellos cinco fueron atravesando el huracán 'Laura'.

Además, compartió varios paisajes de lo que ha visto durante sus viajes.

#NOAA42 made five passes into Hurricane #Laura today. Central pressure dropped and wind speeds increased with each pass. Here's a time lapse of our 5th pass entirely.



Stadium effect really coming into form. #Laura is now Category 4.



Follow @NHC_Atlantic for updates. #FlyNOAA pic.twitter.com/lkcL6vEGdr — Tropical Nick Underwood (@TheAstroNick) August 26, 2020

Kermit (#NOAA42) flew through Hurricane #Laura FIVE times today. Here's a time lapse of our second pass up through the beginning for our third.



A pass in and out of a hurricane is called a "penetration" or a "penny". Five pennies today takes my career total to 61.#FlyNOAA pic.twitter.com/IqajXPbosQ — Tropical Nick Underwood (@TheAstroNick) August 26, 2020