[Video] Un puente colapsa por las lluvias mientras una reportera estaba grabando sobre él

Amber Roberts, reportera del canal Fox 46, se encontraba haciendo un reporte sobre las fuertes lluvias que han afectado al estado de Carolina del Norte en los próximos días.

Mientras emitía en vivo en el puente Hiddenite, condado de Alexander, un trozo de la estructura colapsó y desapareció entre la fuerte corriente de agua.

En el video quedó captado como la reportera sale gritando y un transeúnte empieza a correr para alejarse del puente en caso de que otra parte de la estructura colapse.

Por suerte nadie salió herido y Roberts envió sus oraciones a los afectados por las inundaciones en el sector.

I am SO #thankful me and my @FOX46News #photojournalist, @JonMonteFOX46 are okay. I'm sending #prayers up to the people of #Alexander #County impacted by today's #flooding. pic.twitter.com/9KxABhpQyB