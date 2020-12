Yoko Ono pide control de armas en el aniversario 40 del asesinato de John Lennon

La viuda de John Lennon, Yoko Ono, aprovechó este martes el 40 aniversario del asesinato del legendario músico para llamar a un mayor control de armas, en medio de emotivos tributos al artista en Nueva York.

A media mañana del martes, un santuario con flores, fotos y un pequeño árbol ya se posaba sobre el mosaico "Imagine" situado en el memorial al artista en el gigantesco Central Park neoyorquino.

Ono aprovechó la fecha para pedir un llamado de conciencia y reclamar cambios en la legislación sobre armas.

Ono, que presenció el asesinato de su esposo a muy poca distancia, subió en su cuenta de Twitter una imagen de los anteojos destrozados y ensangrentados de Lennon, con la siguiente leyenda: "Más de 1.436.000 personas han muerto por armas de fuego en Estados Unidos desde que John Lennon fue asesinado a tiros el 8 de diciembre de 1980".

The death of a loved one is a hollowing experience.

After 40 years, Sean, Julian and I still miss him.

'Imagine all the people living life in peace.'

Yoko Ono Lennon#enoughisenough #peace #guncontrolnow #gunviolence #nra #guns #gunsafety #firearms #endgunviolence pic.twitter.com/TsHWuCdu2Y