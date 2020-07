A interrogatorio gobernador de San Andrés

El fiscal general Francisco Barbosa anunció el interrogatorio en medio de la investigación por contratación de los entes territoriales en la emergencia sanitaria.

El día sábado se realizaron reuniones con la directora seccional de San Andrés y el comandante de la policía de la Isla sobre las deficiencias en policía judicial en más de 20 casos, muchos de ellos de corrupción. "Como parte de las investigaciones adelantadas es relevante la citación a interrogatorio al actual gobernador Everth Hawkins", informó la Fiscalía.

Barbosa aseguró que en la visita a la isla se reunió, además, con empresarios y comerciantes para hablar de los planes de prevención al delito. Se trató, en especial, el caso de un homicidio a un funcionario público y se logró su esclarecimiento.

“El fiscal general no es el fiscal de Bogotá ni el fiscal del bunker. El compromiso mío es de despachar en diferentes lugares del país. Tenemos agendas de corrupción, de seguridad, de casos emblemáticos priorizados en esos lugares. A la gente que se ha opuesto a que nos movamos de Bogotá, la respuesta es: nos seguiremos moviendo, nadie va a limitar la agenda del fiscal general. De hecho, yo voy a despachar en distintas regiones del país ¿o es que acaso San Andrés no es parte de Colombia? Porque eso si me preocuparía muchísimo por parte de un grupo de personas que está atentando contra los territorios y la presencia de las autoridades”, dijo el jefe del ente acusador.

“Los empresarios y comerciantes dicen que nadie había ido allá. En la Isla de San Andrés hay 100.000 habitantes de los cuales 50.000 tienen empleo que depende 100% del turismo”.

“La situación es calamitosa en estos territorios y mi compromiso en el marco constitucional es mayor inversión en seguridad”.

“No tenemos policía judicial pero ya se estableció un acuerdo para poder llevar policía judicial a la isla porque tenemos varios casos de corrupción muy graves, casos donde hay máquinas de desalinización que no están sirviendo, problemas con la construcción de vías y andenes que no están funcionando, investigación multipark de 12.000 millones de pesos que no sabemos dónde están, problemas con COVID-19, y todo eso con nuestra presencia se articuló y esta semana habrán decisiones efectivas”.

“Este país no puede funcionar controlado en internet. En este país hay que ir a los lugares”.

“La desazón de las autoridades locales y policiales y la dificultad en muchas direcciones seccionales porque no puedo dejar en manos de un director seccional con 1.200 o 1.400 personas en control de los departamentos y que no exista ese monitoreo entre el centro y las regiones”.

“Tenemos varios ejes regionales de protección, el tema de seguridad, la protección de líderes sociales en algunas regiones del país, estaremos próximamente en Cauca, Putumayo, Guainía y Guaviare haciendo el trabajo de zonificación con las autoridades”.

“Debe haber un dialogo importante entre el nivel central y descentralizado debido a que hay un desarrollo desigual a nivel territorial”.

“Sin los mecanismos técnicos que se deben tener dentro de los departamentos y municipios, sin la inteligencia artificial para poder monitorear entre el centro y la periferia cualquier tipo de descentralización podría generar pérdida de recursos y falta de transparencia, por eso es importante la presencia en el territorio de los organismos de control”.

“Existen departamentos que históricamente tienen problemas de corrupción como la Guajira y el Chocó, entonces hay que reforzar una estrategia de fortalecimiento de esa descentralización, para que pueda existir un diálogo igualitario y correcto con las estructuras centrales y eso nos va a permitir avanzar en una descentralización con transparencia".

“De nada sirve la gestión de la Fiscalía si no hay diálogo con la Contraloría y la Procuraduría, por ejemplo, en ese sentido ha sido muy útil combinar el trabajo técnico de nuestro CTI en especial lo relacionado con inteligencia artificial con el trabajo que nos ha brindado la CGR en todo lo relativo a la información suministrada por la DIARI, así se avanza en estrategias interinstitucionales”.

“El fortalecimiento interinstitucional en las regiones generará mejor descentralización y transparencia”.