A la fiscal Paternina la mandó matar Salvador Arana, Álvaro García: alias 'Pitirri'

Habla Jairo Castillo Peralta, el exparamilitar conocido como Pitirri, testigo considerado veraz por la Corte Suprema a partir del cual destapó la parapolítica en Sucre y condenó a Álvaro el gordo García, Salvador Arana, Érick Morris y Mario Uribe.

Peralta habló sobre el asesinato de la fiscal Yolanda Paternina hace 19 años y aseguró que los autores intelectuales del crimen han un no han pagado ante la justicia. Él explicó en Sigue La W que el sabía sobre la masacre del Chengue y le dijo a los jefes paramilitares que no estaba de acuerdo porque sabía que en esa comunidad no había guerrilleros. “Como me opuse a eso dan la orden de matarme a mí”, agregó.

Luego de que se emitiera la orden, Peralta acudió donde la fiscal Paternina, “me dijo que no era corrupta. Yo pedí protección. Y empezamos a trabajar en conjunto”.

Cuando avanzó la investigación el recibió protección, pero recibió amenazas provenientes de las personas a quienes estaba denunciando. “Se muere la fiscal o tú te pierdes, me dijeron el grupo de criminales de cuello blanco donde estaban: Salvador Arana, Álvaro García Romero, Eric Morris”.

“Yo soy quien le aviso, eso fue una crónica de una muerte anunciado porque yo le dije 15 días antes”, agregó Peralta.

Finalmente dijo que está dispuesto a hablar con la JEP para que se conozca la verdad sobre este caso y puntualizó en que “la guerra en Colombia no se acaba porque nunca vamos a la caja fuerte de los criminales”.