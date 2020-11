Amenazan a hija de fiscal asesinada tras haber pedido justicia por el crimen de su madre

Después de la entrevista en Sigue La W pidiendo justicia por el crimen de su madre, amenazaron de muerte a la hija de la fiscal Yolanda Paternina asesinada mientras investigaba la masacre del Chengue y la parapolítica en Sucre. Pese a clamor para que no se repita la tragedia, ni UNP ni Fiscalía, le han brindado protección.

Ketty Paternina explicó que después de que salió al aire “me abordó una moto y me dijo que me quedara quieta y dejara todo tal cual como está”.

“Con esto me demuestran que están asustados ellos porque no quieren que se sepa la verdad de la muerte de mi mamá”, agregó Paternina.

La víctima hizo énfasis en que las autoridades no le han otorgado la protección que necesita, “quiero decirle al fiscal Barbosa que por favor se apersone de mi caso, no esperen a que me hagan un atentado o le pase algo a mis hijos”.