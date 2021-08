Caducidad en contrato con Centros Poblados sería nula: exministro Gil Botero

La W conoció un concepto del exministro de Justicia, Enrique Gil Botero, sobre la validez de pactar una cláusula de caducidad en el contrato entre la Unión Temporal Centros Poblados y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Dice el concepto que no era válido pactar ni ejercer la cláusula excepcional de caducidad pues no hay una ley que permita a los servidores públicos pactar en este contrato de objeto mixto la estipulación de potestades exorbitantes como dicha cláusula de caducidad. Agregó que se observa que las cláusulas que prevén estos poderes estarían viciadas de nulidad por objeto ilícito, en razón a un pacto contractual que escapaba a la competencia de los funcionarios que en su momento participaron y celebraron la mencionada relación contractual.

Reiteró que “son gravosos los efectos generados con una declaratoria de caducidad de un contrato estatal, por tanto, es menester que la entidad respectiva analice con reposo y sensatez los considerandos expuestos en este documento, los cuales permitirán evidenciar que, jurídicamente, no resulta posible ni procedente una declaratoria de caducidad del Contrato de Aporte No. 1043 de 2020, al evidenciarse una falta de competencia funcional en el caso concreto”.

“En el Contrato de Aporte No. 1043 de 2020 no era válido pactar ni ejercer la cláusula excepcional de caducidad pues no hay una ley que permita a los servidores públicos pactar en este contrato de objeto mixto la estipulación de potestades exorbitantes como dicha cláusula de caducidad”… “se observa que las cláusulas que prevén estos poderes estarían viciadas de nulidad por objeto ilícito, en razón a un pacto contractual que escapaba a la competencia de los funcionarios que en su momento participaron y celebraron la mencionada relación contractual.