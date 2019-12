Consejo de Estado suspende operación de la Drummond en 15 pozos por incumplir normas

Se trata de un incidente de desacato por la continua operación de 15 pozos del proyecto Caporo Norte, denominado Campo La Loma, ubicado entre Chiriguaná y La Jagua, en el Cesar.



Tras identificar que la empresa violó la decisión del Consejo de Estado que En noviembre de 2018 suspendió las normas que regulan el uso del fracking para exploración y explotación de petróleo en el país en yacimientos no convencionales, el alto tribunal determinó que la multinacional Drummond incumplió esa decisión al continuar su operación en 15 pozos productores de gas en el Cesar y ordenó su suspensión inmediata.



Se trata de 15 pozos del proyecto Caporo Norte, denominado Campo La Loma, ubicado entre Chiriguaná y La Jagua, en el Cesar, para la extracción de gas asociado a mantos de carbón que, según el decreto 3004 de 2013, es un yacimiento no convencional. El alto tribunal determinó que allí se utilizan técnicas de extracción que, si bien no se pueden catalogar como fracking, sí están contenidas en la Resolución 90341 de 2014 del Ministerio de Minas suspendidas desde 2018, por eso a través de un incidente de desacato ordenó dicha suspensión