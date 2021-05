Consideraba enemigos a los paramilitares: General (r) Rito Alejo del Río en la JEP

La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) adelantó la continuación de la versión libre del excomandante de la Brigada 17 del Ejército, General (r) Rito Alejo del Río, quien responde por el caso que investiga la violencia en Urabá durante el conflicto y el exterminio de la Unión Patriótica en esa región del país.

Del Río, al igual que en la sesión pasada la cual fue revelada en exclusiva por La W, señaló que no tuvo ninguna relación directa ni indirecta con paramilitares y que incluso a su llegada a la región expidió directrices pidiendo abstenerse de sostener contacto con ese grupo armado ilegal.

"Yo mandé circulares también y ordené hacer reuniones con los comandantes de Batallón y están firmados los documentos que yo les decía cualquier nexo, cualquier negocio, actividad que sea con gente de esa inmediatamente va a ser judicializada, no quiero tener ningún nexo, hice firmar a todos los oficiales y suboficiales", afirmó del Río.

El excomandante de la Brigada 17 al ser cuestionado sobre el ingreso de paramilitares a esa guarnición militar señaló que nunca lo permitió y que si sucedió fue porque los miembros de las Autodefensas tenían amigos soldados allí, como señaló, se ha indicado en Justicia y Paz.

"No vivían, probablemente que hayan entrado, pero mire hay declaraciones de soldados y de paras que en una de ellas les preguntan si entraban a la brigada y decían sí, pero no me conocían", dijo en la audiencia.

Aunque manifestó que efectivamente sí se sabía que había auxiliadores de los grupos paramilitares no dio nombres de ninguno de los civiles. Asimismo expresó que siempre combatió a ese grupo armado ilegal.